Lego Horizon Adventures e Metal Slug Tactics male nei voti di Edge, bene invece Call of Duty: Black Ops 6

Saltano all'occhio ovviamente i titoli suddetti, soprattutto perché le valutazioni risultano alquanto inaspettate sotto alcuni aspetti, sebbene piuttosto in linea con il metro di giudizio adottato spesso dalla rivista in questione.

Come da tradizione, con l'arrivo del nuovo numero sul mercato riportiamo i voti assegnati da Edge , la celebre rivista britannica di videogiochi che, questo mese, pare abbia alquanto stroncato Metal Slug Tactics e parzialmente Lego Horizon Adventures , mentre ha assegnato un' ottima valutazione a Call of Duty: Black Ops 6 .

Vediamo l'elenco dei voti di questo numero

Ovviamente qui riportiamo il voto secco che fa sempre alquanto discutere, ma per avere una visione complessiva della valutazione si dovrebbero leggere le recensioni.

In ogni caso, questi sintetizzano in maniera piuttosto chiara i giudizi su ogni gioco preso in esame in questo numero:

Dragon Age: The Veilguard - 7

Metro: Awakening - 5

Mario & Luigi: Brothership - 7

Call of Duty: Black Ops 6 - 8

Slitterhead - 6

Batman: Arkham Shadow - 7

The Rise of the Golden Idol - 8

Planet Coaster 2 - 7

Lego Horizon Adventures - 5

Metal Slug Tactics - 4

Il secco "4" assegnato a Metal Slug Tactics risulta alquanto fuori dalle righe, considerando che il gioco sfiora l'80 di Metacritic, ma è evidentemente che Edge vi abbia trovato dei difetti decisamente compromettenti.

Forse più comprensibile il 5 a Lego Horizon Adventures, considerando la scarsa incisività del gioco in questione, così come il 6 a Slitterhead che risulta piuttosto in linea con le valutazioni anche delle altre testate.

L'8 a Call of Duty: Black Ops 6 suona come una conferma del fatto che il nuovo capitolo è tornato su livelli qualitativi molto convincenti un po' per tutti, mentre stupisce poco il medesimo voto assegnato a The Rise of the Golden Idol, considerando la qualità e l'originalità del gioco in questione.