Sony si prepara a lanciare vari accessori PS5 in una nuova versione, per un leak

Il noto e affidabile leaker Billbil-kun ha riferito che Sony si starebbe preparando a lanciare una linea di accessori PS5 in nuova versione, in particolare dotati di una nuova colorazione rispetto a quella normalmente presente sul mercato, con lancio previsto tra poco.

La rivelazione sembra sia collegata all'altro rumor riportato dal medesimo leaker, ovvero quello sul possibile evento di presentazione che potrebbe essere in programma nei prossimi giorni, forse uno State of Play o un PlayStation Showcase, anche se questa specifica questione sugli accessori non sembra proprio una novità di grandissimo spessore.

In ogni caso, sarebbe una delle prove del fatto che ci sono diversi annunci in programma da parte della compagnia per questa ultima parte dell'anno, sebbene risulti ancora un po' difficile pensare che possa esserci spazio per un evento specifico di Sony proprio nel periodo in cui vanno a piazzarsi i The Game Awards.