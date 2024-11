Call of Duty: Black Ops 6 ha avuto il mese di lancio migliore di sempre per la serie

Activision ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 6 ha avuto i primi trenta giorni migliori di sempre per la storica serie di sparatutto in prima persona d'ambientazione militare. Non ha svelato i dati di vendita effettivi, ma ha parlato di numeri relativi al coinvolgimento dei giocatori, che evidentemente considera più rilevanti.

Un grande successo

Quindi Call of Duty: Black Ops 6 ha battuto tutti i capitoli precedenti per giocatori totali, ore giocate complessive e numero di partite totali giocate. In passato, l'editore americano aveva annunciato che il gioco aveva superato gli stessi record, ma relativamente ai primi tre giorni sul mercato.

Treyarch, lo sviluppatore principale del gioco, ha ringraziato i fan per il supporto e ha annunciato un fine settimana con punti esperienza doppi per tutti i giocatori di Black Ops 6, che inizierà il 27 novembre. Avrete notato sicuramente che la data cade prima del week-end, ma è stato deciso così per andare a coprire il Giorno del Ringraziamento americano. Inoltre, il 27 novembre saranno aggiunte delle nuove playlist al gioco, che includono Prop Hunt, Stakeout 24/7 e Hardcore Stakeout 24/7.

Insomma, Activision e Microsoft, che possiede la prima, sono più che soddisfatte dei numeri fatti finora da Call of Duty: Black Ops 6. Probabile che buona parte della crescita sia dovuta all'inclusione del gioco nell'abbonamento a Game Pass. Niente di strano, visto che Call of Duty: Black Ops 6 è stato incluso nell'abbonamento proprio per questo motivo, nella speranza di far crescere il numero di abbonati.