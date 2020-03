Ori and the Will of the Wisps disponibile da oggi, fatevi un bel regalo

Microsoft ha annunciato che Ori and the Will of the Wisps, l'ultima fatica di Moon Studios, è disponibile da oggi per PC e Xbox One. Il gioco è acquistabile negli store di Microsoft, su Steam o scaricabile come parte dell'abbonamento a Xbox Game Pass per entrambi i sistemi.



Stando a quanto dichiarato Thomas Mahler, uno dei fondatori di Moon Studios, ci sono voluti cinque anni per svilupparlo e tutti ci hanno messo cuore e anima per renderlo il più bel gioco possibile.



Del resto i voti stellari ricevuti dal gioco dimostrano che Ori and the Will of the Wisps è un regalo che ogni giocatore degno di questo nome dovrebbe farsi. Anche la nostra recensione, scritta dall'inossidabile Tommaso Pugliese, ha plaudito al gioco, dicendone:

Come abbiamo visto nella recensione, Ori and the Will of the Wisps parte dalla formula del primo episodio per migliorarla, espanderla, arricchirla sotto ogni aspetto. Le differenze sotto il profilo del gameplay sono abbastanza evidenti, il sistema di combattimento è stato per certi versi rivoluzionato e rende alla perfezione gli impatti, ma sono soprattutto le dinamiche metroidvania, in combinazione con un level design eccellente, a caratterizzare in maniera forte l'esperienza. Ci sono picchi di difficoltà che creano momenti di grande frustrazione e crediamo che in determinati frangenti gli sviluppatori abbiano un po' esagerato, ma il lavoro svolto da Moon Studios sotto il profilo artistico è qualcosa che va visto e non può essere raccontato a parole: aprite gli occhi e date il benvenuto a una nuova, straordinaria esclusiva.