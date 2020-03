Infinity, due mesi gratis per aiutare chi sta in casa per l'emergenza coronavirus

Mediaset ha deciso di dare gratis due mesi di abbonamento a Infinity, il suo servizio simil Netflix che comprende film, serie TV e trasmissioni televisive, per aiutare quelli costretti in casa a causa dell'emergenza causata dal diffondersi del coronavirus. Considerate che normalmente Infinity consente di provare il servizio gratuitamente per un messe, prima di passare alla formula a pagamento.



Si tratta di una bella iniziativa, che permetterà a molti di passare il loro tempo scegliendo quali contenuti guardare. Leggiamo il messaggio:



In queste lunghe giornate a casa, Mediaset è la giusta soluzione per l'intrattenimento di tutta la famiglia!



Su Mediaset Play puoi vedere tantissimi contenuti: programmi TV, fiction, cartoni animati e documentari, disponibili in ogni momento della giornata, dove vuoi e quando vuoi.



In più con Mediaset l'offerta raddoppia: puoi provare Infinity gratuitamente per DUE MESI anzichè UNO!



Infinity ti mette sempre a disposizione un ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie TV per tutta la famiglia.



Come saprete, a causa dell'emergenza coronavirus l'Italia ha attuato dei provvedimenti draconiani per cercare di limitare il diffondersi del virus. L'intera penisola è di fatto chiusa e viene consigliato di uscire di casa il meno possibile, ossia solo per delle necessità improrogabili come fare la spesa o recarsi dal medico. Quale occasione migliore per ridurre il backlog di film, serie TV e videogiochi? Ovviamente andare a comprare PS4 non è considerata un esigenza tale da salvarvi da una bella multa.