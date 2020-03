Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX primo in classifica in Giappone

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX ha debuttato in prima posizione nella classifica di vendita per il Giappone, con oltre 138.000 copie: un grande successo per il gioco, che supera ampiamente le 20.000 copie di Pokémon Spada e Scudo.



È una top 10 dominata da Nintendo Switch, come la settimana scorsa: nove titoli su dieci sono per la console ibrida, con l'unica eccezione di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, lo spin-off action in stile Musou per PS4.



Anche sul fronte hardware Nintendo Switch la fa da padrone, in particolare grazie Nintendo Switch Lite, a breve in uscita in Italia nella colorazione Corallo: la somma dei due modelli arriva a 50.585 unità, contro le 13.771 di PlayStation 4 e PS4 Pro.



Fa impressione, in particolare, la proporzione fra le vendite di Nintendo Switch Lite e quelle del modello standard, che viene superato per dieci a uno: un gap che non ci aspettavamo di vedere, quantomeno non in maniera così eloquente.



Classifica software giapponese - settimana dal 2 all'8 marzo 2020



[NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Nintendo, 03/06/20) - 138,548 (New) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 20,679 (3,491,353) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) - 12,933 (1,298,028) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 12,751 (2,805,986) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 11,319 (3,592,374) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 10,067 (715,030) [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Limited Edition Included) (Atlus, 02/20/20) - 8,109 (143,608) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) - 7,774 (1,362,328) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) - 7,293 (3,335,123) [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) - 6,394 (171,725)