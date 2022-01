Outside The Box torna su Twitch dopo il record delle prime puntate

Outside The Box, lo spin-off del celebre late show, si appresta a tornare su Twitch dopo il record dei primi episodi, che hanno totalizzato oltre un milione di visualizzazioni.

L'appuntamento è fissato a tutti lunedì dalle 18.00 alle 19.30 su Twitch.tv/Bryanbox, rigorosamente in compagnia di Bryan Ronzani, per uno show che si è confermato fresco e frizzante grazie anche agli ospiti in studio, gli opinionisti, al pubblico in chat pronto a intervenire in diretta e alla musica dal vivo.

A metà del proprio percorso, con otto puntate sulle sedici totali, Outside The Box ci terrà dunque compagnia fino al 28 febbraio con "musica, cinema, divulgazione, arte e qualsiasi altro argomento nerd e geek faranno parte di quel mix perfetto in grado di attrarre un pubblico eterogeneo di appassionati e nuovi spettatori".

Outside The Box, Bryan Ronzani

A fare gli onori di casa Outside The Box lo speaker radiofonico e presentatore Bryan Ronzani con l'immancabile Giò Campo, aka "La voce fuori campo". Puntata dopo puntata, saranno sempre in compagnia di Terenas, streamer e content creator, nelle vesti di opinionista.

I prossimi appuntamenti si prospettano interessanti e coinvolgenti ancor più dei precedenti grazie ad argomenti fortemente correlati, strettamente attuali e d'appeal per il giovane pubblico, diversità e inclusione su tutti, e tutti quei temi caldi perfetti per coinvolgere attivamente gli utenti e generare un dibattito spontaneo in chat.

Questa settimana si è parlato di film e serie TV con Gabrielle Croix, giornalista e critica cinematografica, in compagnia dell'attore e doppiatore Mirko Cannella e i prossimi appuntamenti in calendario non sono da meno: si parlerà di viaggio intorno al mondo insieme alla travel blogger Federica Di Nardo con la partecipazione di Progetto Happiness - creator che gira il mondo alla ricerca della più complessa delle ricette: quella per la felicità.

Non poteva infine mancare una puntata dedicata alla cultura nerd con due massimi esperti di sigle, doppiaggio e cultura pop: Giorgio Vanni e Pietro Ubaldi. Insomma, seguendo Outside The Box non ci si annoierà di certo!