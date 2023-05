Overwatch 2: annunciato evento Pride, ma non per tutti i territori e i giocatori

Blizzard ha annunciato un evento Pride per Overwatch 2, che partirà domani, 1 giugno 2023. Purtroppo non sarà lanciato in tutti i territori e i giocatori di loro potranno scegliere di non partecipare.

L'evento in sé offrirà ai giocatori dei nuovi oggetti cosmetici, come carte di nome e icone. Non ci saranno skin supplementari a tema Pride, ma nel negozio ufficiale del marchandise del gioco, sono apparsi alcuni oggetti creati dai membri LGBTQ+ di Blizzard.

L'evento Pride non sarà lanciato in quei territori dove esistono leggi anti-LGBTQ+ e dove, solitamente, certe diversità vengono represse, anche brutalmente. L'esclusione ha un motivo condivisibile: proteggere i giocatori di quei territori, che potrebbero essere tracciati dalle autorità locali.

Detto questo, è stata lasciata anche ai giocatori del resto del mondo la facoltà di partecipare o meno all'evento. In questo modo diventa possibile scegliere quanto e se esporsi, che di questi tempi non è un fattore da poco considerando il rischio di molestie online.

Insomma, certe politiche dell'evento Pride sembrano motivate soprattutto dalla volontà di Blizzard di proteggere le persone più deboli, anche se immaginiamo che non dispiaceranno anche agli esponenti di una certa frangia politica.

Blizzard non ha fornito un elenco dei territori in cui non sarà attivo l'evento Pride.