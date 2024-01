Overwatch 2 introduce Partita rapida: Hackerata - Partita rapidissima, ma solo per il fine settimana

Blizzard ha introdotto una modalità speciale all'interno di Overwatch 2 per un periodo di tempo limitato, ovvero dal 12 al 14 gennaio. Si tratta di "Partita rapida: Hackerata - Partita rapidissima", che fa esattamente quello che sembra: rende ancora più veloce la classica modalità rapida dello sparatutto.

Precisamente, le modifiche attese sono:

-75% per il tempo di resurrezione

+60% velocità dei carichi delle mappe Ibride e di Trasporto

+40% cattura dell'obiettivo nelle mappe Ibride

+40% cattura dell'obiettivo nelle mappe di Controllo

+80% percentuale del progresso di conquista nelle mappe di Controllo

+20% cattura dell'obiettivo nelle mappe Punto Critico

+40% percentuale del progresso di conquista nelle mappe Punto Critico

-70% tempo di gioco iniziale ed estensioni delle mappe Scorta, Ibride e di Trasporto

Viene anche precisato che "le modifiche interessano solo gli utenti che giocheranno in modalità Partita rapida in Coda ruoli o aperta durante lo svolgimento dell'evento; dopo il 14 gennaio tutto tornerà alla normalità. Le partite competitive e le modalità Arcade non sono interessate da queste modifiche."