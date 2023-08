Panic Games Showcase annunciato con data e orario dal publisher di Untitled Goose Game e Playdate

Panic , il publisher dietro a giochi indie come Firewatch e Untitled Goose Games nonché la compagnia dietro all'ingegnosa console portatile Playdate, ha annunciato il Panic Games Showcase 2023 , un evento dove presenterà giochi inediti e offrirà aggiornamenti su titoli già presentati in precedenza.

Cosa possiamo aspettarci dall'evento?

Stando ai dettagli condivisi il Panic Games Showcase 2023 durerà circa 20 minuti e svelerà la roadmap delle prossime pubblicazioni di Panic. Per l'occasione rivedremo in azione despelote e Nour: Play With Your Food, ma anche giochi completamente inediti. Durante lo show ci sarà spazio anche per dei dietro le quinte sulla creazione di questi titoli e l'annuncio di partership di sviluppo.

Panic ha precisato che alcuni dei giochi presentati durante l'evento saranno anche alla Gamescom 2023 e il PAX West 2023. Inoltre, non ci sarà alcuna novità per quanto riguarda la console portatile Playdate.