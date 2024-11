Path of Exile 2 è ormai vicino: vediamo i trailer di storia e gameplay per l'attesissimo RPG

Siamo ormai vicini al lancio di Path of Exile 2, almeno per quanto riguarda l'accesso anticipato, con l'uscita fissata per il 6 dicembre e il gioco inizia a mostrarsi più nel dettaglio, come dimostrano questi due nuovi trailer con la scena d'apertura narrativa e un video del gameplay.

Potete trovare anche tutte le informazioni aggiornate nella nostra nuova anteprima di Path of Exile 2 pubblicata proprio in questi minuti, in vista dell'arrivo della versione definitiva previsto tra un paio di settimane, ma sappiate comunque che il gioco di ruolo di Grinding Gear Games sembra veramente porsi come un punto di riferimento importante nel genere.

Come abbiamo riferito nel nuovo articolo, si tratta di un action RPG davvero enorme, profondo e stratificato, in grado di offrire ore di sfide che vanno dalla storia principale a un endgame particolarmente lungo ed elaborato, che promette di mantenere i giocatori impegnati davvero a lungo.