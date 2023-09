Payday 3, due nuovi personaggi annunciati con un trailer e la lista dei DLC

Saranno dunque in totale sei i personaggi che avremo modo di utilizzare al lancio di Payday 3, il prossimo 21 settembre, tutti dotati di caratteristiche peculiari ed equipaggiamenti differenti che sarà nostra cura personalizzare, modificare e potenziare nel corso dell'esperienza.

Payday 3 vedrà l'arrivo di due nuovi personaggi , Pearl e Joy, che Starbreeze Studios e Deep Silver hanno presentato oggi con un trailer, insieme alla lista dei DLC post-lancio. Le new entry andranno ad aggiungersi alla banda storica della serie, arricchendo di conseguenza il roster.

Il lato femminile delle rapine

Pearl e Joy segnano il debutto di due componenti femminili nella banda di Payday. La prima è un'esperta della truffa, nonché un'abile infiltrata, particolarmente meticolosa nel suo lavoro e dunque attenta nella fase di pianificazione, ma sempre pronta a impugnare le armi se qualcosa dovesse andare storto.

Joy invece è l'hacker della situazione, capace di intrufolarsi nei sistemi di sicurezza delle varie strutture per disattivarli e consentire ai suoi compagni di procedere in tutta tranquillità, laddove possibile. Del tutto priva di rispetto per l'autorità, ha anche un senso dell'umorismo contorto: un mix pronto a esplodere.