PayDay 3: il video dell'E3 2021

In occasione dell'E3 2021, Starbreeze Studios ha parlato di PayDay 3 in video, illustrando alcuni dei principi che sta seguendo per svilupparlo. Finalmente il team di sviluppo è uscito dalla crisi che lo ha attanagliato negli ultimi anni e può dedicarsi a parlare del suo lavoro, invece di dover combattere per far quadrare i conti.

PayDay 3 è uno dei giochi che saranno pubblicati da Prime Matter, la nuova etichetta di Koch Media. Si tratta del seguito di uno degli sparatutto online cooperativi più amati di sempre, che è riuscito a formare una vastissima comunità di giocatori molto attivi, messa un po' in crisi dai problemi dello studio di sviluppo.

Per adesso PayDay 3 non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Si parla di 2023. Il gioco è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5.