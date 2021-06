E3 2021 e Summer Game Fest: qual è il vostro annuncio preferito finora?

L'E3 è finalmente arrivato e quest'anno sembra più in forma che mai. Sì, la natura puramente digitale cambia di molto l'esperienza, soprattutto per i membri della stampa, ma alla fine della giornata ciò che più conta per i fan è poter vedere qualche bel gioco, possibilmente nuovo. Il periodo dell'E3 2021, legato anche al Summer Game Fest che raccoglie molteplici altri eventi, è quindi il momento perfetto per lasciarsi trasportare dalla propria passione.

E di giochi nei quali perdersi ve ne sono a bizzeffe, anche solo in questi primi giorni di eventi, che sono stati solo l'antipasto. Non dimentichiamo, infatti, che fra un paio di ore avrà inizio lo show di Ubisoft, che sarà seguito da quello di Devolver Digital che promette grandi follie come sempre.

Questa sera tocca a Ubisoft

Domani, domenica 13 giugno, ci sarà invece spazio per Xbox + Bethesda, probabilmente uno degli eventi più interessanti in quanto non si limiterà a mostrarci videogiochi, ma ci permetterà di vedere i primi risultati di una delle mosse commerciali più eclatanti e roboanti degli ultimi anni. Come non citare poi Square Enix, che ha anticipato alcuni degli giochi che saranno portati sul palco dell'E3 2021. Guardando alla prossima settimana, non dobbiamo dimenticare che ci sarà modo di seguire anche Capcom, Bandai Namco e Nintendo, che si vocifera sia sul punto di mostrare Switch Pro, nome non ufficiale del tanto chiacchierato nuovo modello della console della casa di Kyoto.

Questo però è ciò che arriverà. Ora, cerchiamo di prenderci un momento per guardare agli annunci dell'ultimo paio di giorni, prima di immergerci di nuovo in una sfilza di conferenze e trailer.

Elden Ring

Qual è il vostro annuncio preferito finora? Noi fatichiamo a dare una risposta, anche se ovviamente c'è stato un certo Elden Ring che ha rubato la scena, chiudendo la serata di apertura del Summer Game Fest.

Il nuovo gioco di Miyazaki è probabilmente uno dei più interessanti, ma non bisogna dimenticare anche molti altri nomi di alto livello, come Kena Bridge of Spirits, ma anche l'intrigante avventura narrativa 12 Minutes, oppure il gioco di combattimento Sifu.

Sifu

I nomi sono moltissimi, come vi abbiamo parlato nel nostro riassunto del Day of the Devs 2021 e nel nostro articolo d'analisi del Summer Game Fest, ed elencarli di nuovo tutti avrebbe poco senso. Ciò che ci interessa sapere, ora, è quale sia il vostro annuncio preferito, quello che vi ha più sorpreso o quello che magari vi aspettavate ma che comunque vi ha colpito profondamente. Dite la vostra!