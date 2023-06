PC Game Pass non aumenta di prezzo perché si sarebbe ancora espanso abbastanza, per TweakTown

Il giornalista Derek Strickland di TweakTown ha detto la sua sul possibile motivo per cui il PC Game Pass non aumenterà di prezzo in questa mandata di revisioni sui prezzi da parte di Microsoft, riferendo che probabilmente è dovuto al fatto che non ha ancora raggiunto la quota prevista di utenti.

Come abbiamo visto, Microsoft ha deciso di aumentare i prezzi di Xbox Series X e Xbox Game Pass in diversi paesi tra cui anche l'Italia, ma l'abbonamento a PC Game Pass non viene toccato da questa revisione. La compagnia non ha fornito spiegazioni precise sulla questione, ma Strickland ha ricostruito i possibili motivi anche in base a quanto riferito da Matt Booty e Phil Spencer di recente, in un'intervista con Giant Bomb.

Spencer ha riferito, in tale sede, che PC Game Pass è la sezione che sta attualmente rilevando il maggiore tasso di crescita, anche perché l'impegno di Microsoft in questo ambito è partito più tardi, con il servizio che è stato lanciato alcuni anni dopo Xbox Game Pass.

Al momento, Microsoft sta investendo molto sul mercato PC, che non viene visto come una "finestra" particolare ma come un elemento centrale della propria strategia, cosa piuttosto chiara da quando ha iniziato a lanciare giochi in contemporanea su Xbox e PC al day one.

Il capo di Xbox ha riferito che le previsioni sono di ricavare 1 miliardo di dollari dai giochi su PC nel corso del 2023, con il Game Pass che è cresciuto del 100% rispetto all'anno precedente e un incremento del 50% della base di utenti in totale su tale piattaforma. L'intenzione è di spingere ancora per raggiungere obiettivi più alti, motivo per cui probabilmente il prezzo di PC Game Pass non è stato ritoccato.

Al contrario, è probabile che la crescita di utenti di Xbox Game Pass abbia incontrato un rallentamento, dopo aver comunque raggiunto evidentemente alcuni obiettivi prefissati, che hanno consentito a Microsoft di incrementare il prezzo dell'abbonamento, ovvero una mossa molto rischiosa per un servizio, che viene applicata quando si è raggiunta quantomeno una certa maturità dell'utenza.