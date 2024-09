Per Digital Foundry PS5 Pro è pensata per i giocatori entusiasti, ma rischia di non accontentarli

Anche Digital Foundry è intervenuta a commentare l'annuncio di PS5 Pro , con un video in cui analizza la presentazione e cerca di tirare qualche conclusione preliminare, spesso andandoci giù pesante nelle critica. Una ci sembra particolarmente interessante, perché esprime un paradosso: la console sembra essere stata pensata per gli utenti entusiasti , ma rischia di non piacere proprio a loro per via di una mancanza in particolare.

Entusiasti sì, ma...

Come potete intuire stiamo parlando del lettore ottico, che va comprato a parte. L'analisi di Digital Foundry si concentra in particolare sul fatto che questo tipo di utenza ama spesso collezionare giochi ed è rimasta la più attaccata al formato fisico. Quindi la mancanza del lettore sarebbe un grosso impedimento per coltivare questo aspetto dell'hobby videoludico.

Va detto che è comunque possibile acquistarlo a parte e che, visto che parliamo di un tipo di clienti spesso molto danarosi, spendere 120€ in più per averlo potrebbe non essere un problema. Comunque sia staremo a vedere. Anche PlayStation Portal era data come una periferica morta in partenza, e invece è stata un grandissimo successo per Sony.

Un altro punto interessante del video di Digital Foundry riguarda poi la presentazione in sé, con la redazione che accusa Sony di aver confezionato un evento sottotono che non è riuscito a far passare in alcun modo i vantaggi reali della nuova versione di PS5 rispetto alla vecchia. In effetti per certi aspetti è stata anche controproducente, con i giocatori che stanno facendo delle analisi non proprio lusinghiere di quanto visto nel filmato.