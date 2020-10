PES 2021 è compatibile con PS5 e Xbox Series X|S, anche l'Option File

Konami ha confermato ufficialmente che eFootball PES 2021 Season Update sarà completamente compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. L'edizione di quest'anno, che ricordiamo essere un aggiornamento di PES 2020, funzionerà perfettamente sulla nuova generazione di console: si potranno persino trasferire i salvataggi e riutilizzare l'Option File col quale modificare le squadre presenti nel gioco.

Avete letto la nostra recensione di eFootball PES 2021 Season Update?

Ovviamente la precondizione necessaria è l'avere una versione di PlayStation 5 o di Xbox Series X|S congrua con la vostra attuale macchina. In altre parole la versione su Blu-ray richiede una console next-gen con disco, e il gioco Xbox One può essere giocato solo su Xbox Series X|S, così come quello PlayStation 4 su PS5. Inoltre occorrerà scaricare l'ultimo aggiornamento da internet.

Una volta ribadite le ovvietà, scopriamo che utilizzando lo stesso account saremo in grado di trasferire i progressi myClub senza grossi grattacapi. Inoltre anche l'Option File di PS4 sarà compatibile con PlayStation 5. In questo modo potrete riavere in un istante tutte le modifiche che avete effettuato. L'unica controindicazione è che le immagini non sono incluse nel file e quindi vanno riscaricate completamente. Ancora non si sa se questa opzione sarà attivata su Xbox Series X e S.

Per stimolare il passaggio alla nuova generazione, Konami propone anche il 20% di sconto sul gioco a tutti coloro che acquistano eFootball PES 2021 Season Update attraverso la versione Lite. La promozione è valida solo fino a domani.

[NOTICE] #PES2021 is backwards compatible on PS5 and Xbox Series X/S! To play, your system may need the latest software installed and some features may be absent. (1/3) pic.twitter.com/X8Bvw88Wvq — eFootball PES (@officialpes) October 28, 2020

Claim 20% off PES 2021 by purchasing through PES 2020 or PES 2020 LITE! Ends today - 00:00 UTC, 29/10/2020. (3/3) — eFootball PES (@officialpes) October 28, 2020