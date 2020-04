Phantasy Star Online 2 per Xbox One disponibile in versione open beta

Phantasy Star Online 2 è finalmente disponibile per Xbox One in versione open beta. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo giapponese free-to-play, lanciato già da tempo in Giappone su altre piattaforme, ma mai arrivato in occidente. Nonostante l'accesso sia gratuito, per giocare è richiesto di essere abbonati a Xbox Live.

La versione PC sarà invece lanciata tra qualche settimana, cioè a maggio e supporterà il cross-play con Xbox One. In futuro Phantasy Star Online 2 dovrebbe essere lanciato anche su PS4 (in Giappone già c'è). Per il resto vi ricordiamo che il gioco è stato non solo tradotto nei testi, ma completamente doppiato in inglese.

Leggiamo quindi la trama del gioco, tratta da Wikipedia:

In un universo alternativo, dove non esiste la Terra, gli esseri umani vivono nelle navi spaziali della flotta Oracle, che ha lo scopo di proteggere l'universo dalla minaccia della "Profound Darkness" (Profonda oscurità). Per questa ragione viene fondata l'organizzazione ARKS. I membri della ARKS hanno l'incarico di esplorare i pianeti appena scoperti per raccogliere informazioni. Inoltre sono in grado di manipolare i Fotoni, l'unico modo per sconfiggere i mostri creati dalla Profound Darkness, i Darker.

