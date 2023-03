Phantom Fury: il nuovo diario di sviluppo ci parla della musica

Slipgate Ironworks ha pubblicato su Steam un nuovo diario di sviluppo di Phantom Fury, dedicato alla colonna sonora del gioco. A parlarcene è il compositore Aleksander Kmiec, che si sta occupando delle musiche. Coinvolto nel progetto dal compositore Michael Markie,Kmiec sta cercando di fondere musica sinfonica e sintetica in modo da ottenere un effetto simile a quello delle colonne sonore dei film d'azione.

A influenzarlo sono stati in particolare i lavori di Alexander Brandon, Michael McCann e Sascha Dikiciyan, che hanno lavorato ai Deus Ex, nonché Ludwig Göransson, l'autore della colonna sonora di Tenet.

Per dimostrare il suo lavoro, Kmiec ha anche pubblicato due dei brani che ha composto per Phantom Fury, che potete ascoltare qui di seguito:

Insomma, pare che anche la colonna sonora miri all'obiettivo di rendere Phantom Fury un film interattivo d'azione sulla strada.

Phantom Fury è il seguito di Ion Fury, con protagonista sempre Shelly "Bombshell" Harrison. La storia si svolge molti anni dopo i fatti raccontati nel titolo precedente. Bombshell si risveglia in un nuovo mondo con un nuovo braccio bionico e dovrà subito impegnarsi in una nuova missione salva genere umano: la difesa del leggendario Demon Core. Per riuscire, dovrà viaggiare per tutti gli Stati Uniti, facendo quello che le riesce meglio: sparare a chiunque le si pari innanzi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Phantom Fury è previsto per il 2023 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.