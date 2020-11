Picross S5 per Nintendo Switch annunciato, con trailer

Jupiter ha annunciato Picross S5 per Nintendo Switch, mostrandolo anche in un primo trailer (potete trovarlo in testa alla notizia). Sarà disponibile a partire dal 26 novembre 2020 nel Nintendo eShop per soli 9,99€.

Come il titolo fa intuire, Picross S5 è il quinto capitolo della serie. Non mira a essere rivoluzionario, ma solo a offrire tanti nuovi puzzle per tutti i gusti, tra le modalità regolari: Picross, Mega Picross, Color Picross e Clip Picross; e le modalità extra con cinque puzzle enormi!

In totale, tra tutte le modalità ci saranno la bellezza di 485 nuovi puzzle. Uno di questi, legato agli extra, sarà sbloccabile solo sincronizzando i dati di gioco di Picross S, Picross S2 e Picross S3.

Tra le novità offerte da Picross S5 ci saranno la visualizzazione del tempo preso dalla risoluzione di ogni puzzle e il tempo totale per risolverli tutti.