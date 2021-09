PlatinumGames: il director di Astral Chain lavora a un nuovo gioco non annunciato

PlatinumGames ha un nuovo gioco di grosso calibro in arrivo, si tratta della nuova produzione di Takahisa Taura, director di Astral Chain, impegnato in un titolo non ancora annunciato ma che sembra avere grande importanza nei progetti del team.

In un'intervista pubblicata da VGC al capo di PlatinumGames, Atsushi Inaba, insieme a Hideki Kamiya, è emerso che il giovane director di Astral Chain, considerato una "superstar" da Inaba che ne aveva decantato le lodi già in passato, sta lavorando a un gioco nuovo e non ancora annunciato.

"Dobbiamo tenere la nostra superstar impegnata!" Ha affermato Inaba su Taura, ridendo ma probabilmente senza scherzare più di tanto, "Sta lavorando a qualcosa, ma non possiamo dire di cosa si tratti".

Astral Chain è piaciuto per originalità e sistema di combattimento

Non è nemmeno detto che venga annunciato a breve, considerando che Inaba si è limitato a dire che "sarebbero felici" se l'annuncio avvenisse nel prossimo futuro, ma a quanto pare non c'è certezza sulla questione.

Takahisa Tausa è considerato un po' la nuova promessa di PlatinumGames e del panorama videoludico nipponico in generale, director di Astral Chain che è stato il suo primo progetto guidato in maniera totale, dopo aver lavorato in precedenza a una grande quantità di giochi come NieR: Automata, World of Demons, Metal Gear Rising: Revengeance, the Wonderful 101 e altri.

Nel frattempo, PlatinumGames continua ad essere impegnata su diversi fronti, considerando che c'è Bayonetta 3 ancora in sviluppo oltre a Babylon's Fall, Sol Cresta e Project GG, oltre a varie collaborazioni in corso.