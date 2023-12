PlayStation China Hero Project: tanti nuovi giochi nel trailer dell'Unreal Fest Shanghai

All'interno del trailer possiamo vedere una successione di numerosi titoli che sono in fase di sviluppo all'interno del progetto dedicato alle produzioni locali in Cina, alcuni dei quali sono anche già disponibili sul mercato.

Tanti giochi sono in arrivo nel prossimo periodo dal PlayStation China Hero Project , e sebbene forse non tutti siano destinati ad arrivare in occidente è possibile che molti di questi lo siano, dunque è interessante vedere questo nuovo trailer pubblicato in occasione dell'Unreal Fest Shanghai 2023 che mostra molti giochi previsti per PS5 e PS4 .

Un progetto molto promettente

Il PlayStation China Hero Project si sta affermando come una delle iniziative di maggiore spessore per PlayStation in Asia al di fuori della produzione prettamente nipponica, andando a cercare collaborazioni e co-finanziando titoli in sviluppo in Cina.

Considerando la vastità del mercato console emergente in tale area, la mossa di Sony è sicuramente lungimirante, e alcune produzioni si stanno già imponendo all'attenzione del pubblico occidentale, dunque diversi di questi titoli troveranno spazio anche al di fuori del mercato locale.

Tra quelli noti nel trailer c'è il già uscito F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e il lungamente atteso Lost Soul Aside, ma anche gli altri risultano particolarmente interessante. Per restare in tema produzioni cinesi ma uscendo dall'ambito del progetto in questione, ai The Game Awards 2023 abbiamo avuto modo di scoprire la data d'uscita di Black Myth Wukong.