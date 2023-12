Light No Fire è troppo ambizioso? CD Projekt RED scherza e dice che si può sistemare dopo l'uscita

CD Projekt RED - team di The Witcher e Cyberpunk 2077 - si è congratulata con Hello Games per il suo nuovo ambizioso progetto, Light No Fire, e ha colto l'occasione per scherzare sul fatto che il team potrà sempre correggere i problemi dopo l'uscita del videogioco.

Si tratta ovviamente di un riferimento al fatto che sia CD Projekt RED che Hello Games hanno un sacco di esperienza con giochi pubblicati in pessimo stato e poi aggiornati regolarmente negli anni, fino a fargli raggiungere una qualità adeguata e riottenere così il consenso del pubblico.

Il tutto è nato da un post di Sean Murray, capo di Hello Games, noto per il suo "entusiasmo" e la tendenza a fare grandi promesse. Potete vedere il tutto qui sotto.

Lo scambio di messaggi su Twitter riguardo a Light No Fire

In riferimento all'annuncio di Light No Fire, un utente ha affermato: "Okay, Sean, non fare grandi promesse. Semplicemente di' che stiamo lavorando a qualcosa e mostra qualche video! STO CREANDO LA TERRA".

L'account di Cyberpunk 2077 risponde quindi con le parole: "Puoi sempre risolvere i problemi più tardi. Congratulazioni sull'impressionante annuncio".