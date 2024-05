PlayStation ha confermato un altro gioco che obbligherà a collegare l'account PSN a Steam

Oramai la direzione scelta da Sony è molto chiara: i giocatori PC devono collegare i propri account Steam a PlayStation Network se vogliono giocare i videogiochi, anche se si tratta di titoli unicamente online. Com vi avevamo segnalato, la pagina Steam di God of War Ragnarok segnala che è necessario collegare il proprio account PSN per giocare e ora vediamo che lo stesso sarà per la versione PC di Until Dawn .

Il problema del collegamento dell'account PSN

Mettendo da parte le lamentele più "deboli" sebbene comunque valide in una certa misura, come ad esempio il fatto che è noioso dover creare un nuovo solo per giocare su Steam soprattutto quando questo non comporta alcun vantaggio per l'utente, l'obbligo di collegare il proprio account PSN comporta un vero grande problema.

Un uomo mascherato è una delle minacce di Until Dawn

Non in tutte le nazioni del mondo esiste il supporto al PSN, quindi coloro che vivono in tali aree non possono facilmente creare un account e collegarlo a Steam (puoi creare un account scegliendo una nazione supportata, ma tecnicamente è contrario alle regole di Sony), di conseguenza non possono acquistare i videogiochi di Sony. Infatti, Helldivers 2 è stato rimosso dalla vendita in oltre 180 nazioni.

Al momento non abbiamo informazioni su Concord e sulla necessità di collegare l'account PSN, ma crediamo che la situazione non sarà diversa, soprattutto considerando che in questo caso per Sony è molto utile trattandosi di un gioco online con cross-play.