PlayStation ha 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni, per un investitore

Stando a un investitore, Andrew del blog Marsipan Games, che ha pubblicato una lunga e interessante analisi sullo stato di Sony, PlayStation è in modalità crescita e potrebbe disporre di una cifra tra i 13 e i 18 miliardi di dollari per nuove acquisizioni.

Naturalmente questa è una sua valutazione, comunque ben motivata e interessante, quindi degna di nota.

Secondo Andrew, il fatto che PlayStation sia in forte crescita è sotto gli occhi di tutti, visto che ha acquisito nel 2021 più sviluppatori di quanti ne abbia acquisiti tra il 2010 e il 2020. Secondo lui il trend proseguirà anche l'anno prossimo e, anzi, siamo solo all'inizio della fase di crescita, che diventerà ancora più aggressiva.

Per questo motivo Sony avrebbe dato a SIE un budget tra i 13 e i 18 miliardi di dollari per la crescita, che comunque non riguarda solo il settore videogiochi, una cifra molto maggiore di quanto dato ad altri settori della compagnia, ossia Sony Music e Sony Pictures.

A favorire la strategia di crescita di SIE è ovviamente il successo delle sue console, PS4 prima e PS5 ora. L'obiettivo per i nuovi studi e per quelli già da tempo parte dei PlayStation Studios sarebbe l'efficienza. Secondo Andrew Sony vorrebbe portare tutti a riuscire a gestire 2-4 giochi contemporaneamente come Insomniac, che dal punto di vista produttivo viene visto come lo studio modello per l'intero gruppo PlayStation.