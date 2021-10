Elden Ring, tempo dinamico e upgrade da PS4 e PS5 dalla registrazione del PLAY! PLAY! PLAY!

Nel corso dell'evento PlayStation PLAY! PLAY! PLAY! è stato dedicato un lungo segmento a Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware, in cui è stato mostrato nuovamente il gioco. Tra le novità più interessanti tra quelle emerse, la presenza del tempo dinamico, con le condizioni che variano mentre si gioco, e la possibilità che chi ha acquistato la versione PS4 ottenga l'upgrade gratuito a quella PS5.

In realtà quest'ultimo punto è ancora incerto, visto che Bandai Namco sta ancora valutando il da farsi, ma è bello sapere che almeno ci stia pensando e si spera che arrivi a favorire gli utenti.

Immagini di Elden Ring dal PLAY! PLAY! PLAY!

Per il resto non sembrano essere emerse grosse novità sul gioco. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 21 gennaio 2022. Proprio ieri era emersa una nuova immagine del gioco con del bottino davvero invitante.