PlayStation: ex-CEO di Capcom si unisce a Sony Interactive Entertainment

Kiichiro Urata - ex-CEO di Capcom USA ed Europa - si è unito a Sony Interactive Entertainment come senior vice-presidente e capo della divisione Japan Asia Partner Development & Relations. L'annuncio è avvenuto tramite il sito ufficiale giapponese di PlayStation.

Kiichiro Urata è stato capo della divisione americana ed europea di Capcom dal settembre 2011 fino ad agosto 2021: parliamo di dieci anni di lavoro nella stessa grande compagnia. Ora, aiuterà PlayStation nella crescita nei territori giapponesi e asiatici.

Primo piano sul volto di Kiichiro Urata, ex-CEO di Capcom USA ed Europa

La speranza dei giocatori è che l'esperienza di Urata aiuti PlayStation a sviluppatore le proprie collaborazioni con partner orientali e che questo si traduca ovviamente in un maggior numero di giochi giapponesi (e coreani e cinesi e non solo) prodotti con il sostegno di Sony. Per il momento, in ogni caso, non abbiamo dettagli specifici su quanto punta a realizzare Urata nella sua nuova posizione.

Secondo recenti dichiarazioni, Sony PlayStation è parecchio attiva e c'è una nuova acquisizione in arrivo e 10 progetti con Sony Pictures.