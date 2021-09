PlayStation Studios: nuova acquisizione in arrivo e 10 progetti con Sony Pictures

Da un'interessante sessione di domande e risposte da parte di Tony Vinciquerra, CEO di Sony Pictures Entertainment, nel corso di una conferenza finanziaria, arrivano un paio di notizie anche per quanto riguarda i PlayStation Studios, sempre più coinvolti in ambito multimediale e a quanto pare in costante espansione con una possibile nuova acquisizione.

Prima di tutto, la certezza sono nuovi film e serie TV basati sulle produzioni di PlayStation Studios, ovvero su videogiochi appartenenti ai franchise di PS4 e PS5: Tony Vinciquerra ha ricordato che ci sono ben 10 progetti in corso in questo senso, a partire dal film di Uncharted, mentre altri nove si trovano attualmente in vari stadi di sviluppo.

Uno di questi, come abbiamo visto, dovrebbe essere Twisted Metal, che ha recentemente trovato in Anthony Mackie il suo protagonista, mentre tra gli altri c'è la serie TV di The Last of Us e varie altre produzioni in corso. In totale, sono dunque 10 i progetti video tra film e serie TV che prevedono adattamenti da videogiochi per PS4 e PS5.

Tuttavia, un'altra informazione molto interessante, ma al momento molto vaga, si trova all'interno dell'intervista pubblicata da Deadline, che sembra puntare a una nuova acquisizione da parte di Sony sul fronte videoludico, dunque probabilmente un altro team da inserire nei first party di PlayStation Studios.

"Ci sono probabilmente troppi studi cinematografici e probabilmente la loro quantità diminuirà di uno o due nel corso dei prossimi cinque o dieci anni", ha affermato Vinciquerra, riferendosi alla probabilità che alcuni di questi si fondano o vengano acquisiti. "Tuttavia, penso che il prossimo consolidamento sarà nel business dei videogiochi", ha riferito il capo di Sony Pictures nel corso di una sessione di domande e risposte alla Bank Of America Merrill Lynch Media, Communications & Entertainment Conference.

Il discorso è molto vago ma sembra proprio fare riferimento a un'acquisizione da parte di Sony sul fronte dei PlayStation Studios, la cui espansione sembra dunque proseguire a ritmo serrato, poco dopo aver annunciato le acquisizioni di Firesprite, Nixxes e Housemarque. Tra le voci di corridoio, persiste la possibilità che il prossimo team a essere introdotto nei first party Sony sia Bluepoint, autori di Demon's Souls, ma attendiamo a questo punto ulteriori evoluzioni.