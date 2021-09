Halo Infinite, art book svelato in edizione Deluxe e standard

Halo Infinite avrà un proprio art book con The Art of Halo, svelato oggi da 343 Industries, che verrà distribuito in versione standard e Deluxe Edition con una copertina diversa, incentrato sulla produzione artistica a corredo dello sviluppo del gioco, con illustrazioni, concept e altro sul nuovo capitolo della serie.

Molto particolare la scelta della copertina per quanto riguarda la Deluxe Edition dell'art book di Halo Infinite, che mette in risalto il torace di Master Chief, o meglio dell'armatura Mjolnir, con una scelta alquanto fuori dagli schemi rispetto alla tradizione della serie, che solitamente pone l'accento sull'elmetto di Master Chief come elemento iconico.

Tutto questo da un aspetto molto particolare, pulito e geometrico all'oggetto in questione, che per il resto si presenta come un volume molto ricco, anche dal punto di vista dell'edizione, pubblicato in USA da Dark Horse Books.

The Art of Halo: Deluxe Edition, ecco la copertina e i contenuti dell'art book in edizione speciale

All'interno, troviamo numerose illustrazioni, concept art, disegni preparatori, foto e immagini varie relative alla creazione di Halo Infinite sul fronte artistico.

Questo consente di avere una visione più approfondita delle scelte effettuate da 343 Industries nella creazione di Zeta Halo, l'ambientazione del nuovo capitolo, nonché nel character design di Master Chief e degli altri personaggi e nemici presenti, date anche alcune particolarità evidenti nello stile adottato.

The Art of Halo: la copertina dell'edizione standard dell'art book su Halo Infinite

The Art of Halo sarà disponibile, almeno in nord America, dal 14 dicembre a 39,99 dollari per quanto riguarda l'edizione standard, mentre la versione Deluxe Edition costerà 79,99 dollari. Ricordiamo inoltre che l'uscita di Halo Infinite, annunciata durante la Gamescom, è fissata per l'8 dicembre 2021, inoltre è stata annunciata una nuova beta multiplayer per settembre.