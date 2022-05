PlayStation ha pubblicato un utilissimo glossario dei termini dei videogiochi

PlayStation ha pubblicato un ottimo glossario che riporta un centinaio di termini molto usati nel mondo dei videogiochi e che probabilmente sono oscuri a chiunque non frequenti questo ambiente. In realtà può essere molto utile anche per i videogiocatori stessi che abbiano la necessità di chiarirsi le idee.

Glossario dei termini videoludici di PlayStation

PS5 usata per spiegare il concetto di retrocompatibilità nel glossario

Si tratta di un lavoro davvero curato, con molti riferimenti incrociati e spiegazioni molto chiare. Alcune voci sono un po' obsolete, ma fanno comunque parte della cultura del medium, quindi fa piacere vederle riportate. Presenti anche molti esempi chiarificatori, legati alla cultura ludica di PlayStation, che possono tornare sempre utili. Ad esempio alla voce "retrocompatibilità" viene spiegato che si tratta della capacità di una console di far girare del software scritto per una console precedente della stessa famiglia, come PS5 con i giochi di PS4.

Peccato che per ora il glossario sia solo in lingua inglese. Va detto che è scritto in un linguaggio accessibilissimo, quindi chiunque abbia studiato inglese a scuola dovrebbe poterlo leggere. Comunque sia speriamo di poterlo avere anche in italiano, così che diventi patrimonio di tutti i giocatori nostrani.