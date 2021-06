PlayStation punta al mobile: è "perverso limitare il divertimento all'attuale community

Tramite un'intervista di Jim Ryan rilasciata ad Axiom possiamo scoprire nuovi dettagli sulla strategia mobile di PlayStation, che sta puntando ad ampliare il proprio portfolio di IP verso altre piattaforme, come dimostra il rilascio di giochi first party su PC.

Precisamente, Jim Ryan ha affermato che: "L'idea è che il nostro portfolio di IP sia attualmente in ottime condizioni, sembra quindi perverso limitare il divertimento all'attuale community PlayStation". In altre parole, Sony vuole ampliare il numero di giocatori che possono accedere a giochi first party.

Jim Ryan

Ricordiamo anche che Sony, quest'anno, era in cerca di un nuovo boss per PlayStation Mobile. Quando è stato chiesto a Jim Ryan nuove informazioni a questo riguardo e dettagli su possibili acquisizioni di studi per focalizzarsi sul mondo mobile, Ryan ha risposto con le seguenti parole: "Stiamo lavorando su un certo numero di modelli per aprirci al mobile. Vedrete i primi frutti dei nostri sforzi prima di quanto potreste pensare."

Pare quindi che vi saranno novità per i giochi PlayStation su mobile in tempi tutto sommato brevi. Non è chiaro però quanto brevi. Per il momento, il mondo dei videogiochi è comunque concentrato sulle ultime novità dell'E3 2021 e del Summer Game Fest. Ecco il nostro speciale: Summer Game Fest, L'E3 inizia tra Hideo Kojima ed Elden Ring!