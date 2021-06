Kena: Bridge of Spirits, gameplay trailer del Tribeca Games Spotlight

Il promettente Kena: Bridge of Spirits, un action adventure dal design davvero azzeccato, si mostra con diversi spezzoni di gameplay pe PS4, PS5 e PC al Tribeca Games Spotlight di oggi.

Il gioco, creato da un team di soli 20 componenti, è un action adventure in terza persona molto promettente, soprattutto per il modo nel quale gli sviluppatori hanno creato l'universo di gioco, il design dei personaggi e delle ambientazioni.

Il gioco sembra prendere molti elementi "noti" del genere e li fonde assieme in un'esperienza che si spera sarà evocativa e affascinante. Il gioco, però, è quasi pronto per l'uscita, fissata per il 24 agosto in esclusiva Ps4, PS5 e PC.

Come promesso, ecco la video anteprima del gioco:

Cosa ve ne pare?