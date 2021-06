No More Heroes 3: il filmato introduttivo giapponese

Il publisher Marvelous e lo sviluppatore Grasshopper Manufacture hanno pubblicato il lungo filmato introduttivo di No More Heroes 3, in previsione del prossimo lancio, che avverrà tra qualche settimana.

Nel frattempo potete rigiocarvi No More Heroes 1 e 2 su PC (Steam), grazie alla recente pubblicazione dei port.

Insomma, presto avrete modo di concludere la storia di Travis Touchdown, l'assassino numero 1 al mondo. Trovate il filmato in testa alla notizia. Leggiamo la descrizione ufficiale di No More Heroes 3, tratta da Nintendo.it:

Travis Touchdown torna a Santa Destroy dopo dieci anni di assenza. Lì, trova un'enorme metropoli su un'isola artificiale che galleggia nel mare e un misterioso oggetto volante sospeso proprio sopra di essa. Quali pericolosi assassini dovrà affrontare Travis questa volta?

Per il resto vi ricordiamo che No More Heroes 3 uscirà il 27 agosto 2021 in esclusiva su Nintendo Switch.