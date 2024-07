PlayStation Plus Extra e Premium hanno visto un grosso calo di giocatori a luglio

Stando alle statistiche di TrueTrophies, basate su circa tre milioni di utenti, a luglio c'è stato un grosso calo di giocatori su PlayStation Plus Extra e Premium: i titoli del catalogo hanno fatto segnare un -48,67% rispetto a giugno, nonostante la qualità dei contenuti introdotti.

Un evento apparentemente inspiegabile, se consideriamo che questo mese ha visto l'arrivo di prodotti popolari come Remnant 2, Crisis Core - Final Fantasy 7 - Reunion, No More Heroes 3 e altri ancora, per un totale di nove giochi a cui bisogna anche aggiungere alcuni importanti classici PlayStation.

Crisis Core - Final Fantasy 7 - Reunion, in particolare, ha fatto segnare un +1171% nel numero di utenti attivi dopo l'introduzione nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, eppure allo stato attuale la line-up di luglio è risultata essere quella del terzo mese più debole dell'anno finora.