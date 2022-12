PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi che lasceranno il catalogo a gennaio e febbraio 2023

Come segnalato dal portale TwistedVoxel, Sony ha aggiornato il PlayStation Store indicando quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium nei prossimi mesi. In particolare per quanto riguarda gennaio 2023 per il momento sono 11 i titoli in uscita, mentre a febbraio sono 8.

Nello specifico, l'17 gennaio 2023 non saranno più disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium i seguenti titoli:

Bound by Flame

The Last Tinker City

The Council

Space Hulk Tactics

Shiness - The Lighting Kingdom

Electronic Super Joy

Seasons After Fall

Leo's Fortune

Masters of Anima

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

JumpJet Rex

Il 21 febbraio 2023 invece lasceranno il catalogo i seguenti giochi:

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition

Agatha Christie - The ABC Murders

Rad Rodgers

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Book of Unwritten Tales 2

The Turing Test

Inoltre viene segnalato anche WWE 2K22 in uscita dal catalogo il 13 marzo 2023. È tra le novità di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022.

GTA Vice City Definitive Edition, uno dei giochi in uscita dal catalogo di PS Plus a febbraio 2023

Tenete presente che potrebbero trattarsi di liste provvisorie, specialmente quelle di febbraio e marzo 2023, e nelle prossime settimane potrebbero aggiungersi altri giochi in uscita dal catalogo dei due abbonamenti di Sony.

Ovviamente il consiglio, se siete interessati a uno o più dei giochi elencati qui sopra, è quello di affrettarvi a giocarli nei prossimi giorni, magari approfittando del periodo natalizio.