Tramite la sezione "ultima occasione per giocare" del PlayStation Store giapponese, Sony ha svelato quali giochi abbandoneranno il catalogo PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium il 18 marzo .

Tutti i giochi in rimozione dal PlayStation Plus Extra e Premium a marzo 2025

Senza ulteriori indugi, vediamo l'elenco dei giochi che presto saluteranno il catalogo del servizio:

Resident Evil 3 - PS4 e PS5

Life is Strange 2 - PS4

Life is Strange: True Colors - PS4 e PS5

Dragon Ball Z: Kakarot - PS4 e PS5

Street Fighter V & Champion Edition - PS4

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - PS4

Final Fantasy Type-0 HD - PS4

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - PS4 e PS5

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 - PS4 e PS5

Jill in Resident Evil 3 Remake

Come accennato in precedenza, i giochi sopraelencati resteranno disponibili fino al 18 marzo, quindi significa che avete un mese esatto se avete intenzione di recuperare uno o più titoli della lista prima della loro rimozione. Vi segnaliamo, inoltre, che nella giornata odierna il catalogo si aggiornerà con le nuove aggiunte di febbraio per PS4 e PS5, che includono Star Wars Jedi: Survivor.