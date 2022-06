PlayStation Plus Extra e Premium: PS5 invia una notifica se un gioco in wishlist entra nel catalogo

Con il lancio PlayStation Plus Extra e Premium verrà aggiunta una piccola funzione extra che potrebbe risultare gradita per tutti quegli utenti che non hanno tempo o modo di seguire costantemente le variazioni del catalogo dei due abbonamenti. Nello specifico i giocatori su PS5 riceveranno una notifica di sistema ogni qual volta che un gioco presente nella loro wishlist viene aggiunto al catalogo di titoli disponibili per gli abbonati a Extra e Premium.

La conferma arriva dalle pagine di Push Square, grazie alle segnalazioni di alcuni abbonati nei paesi dove i due abbonamenti sono già attivi. Parliamo dunque di un sistema di notifiche piuttosto simile a quello già in vigore per le offerte del PlayStation Store, con gli utenti che vengono avvisati della riduzione di prezzo dei titoli in wishlist.

PS Plus logo

Supponiamo inoltre che allo stesso modo gli abbonati su PS5 riceveranno una notifica qualora un gioco installato sia in procinto di abbandonare il catalogo, ma per scoprirlo con certezza non ci resta che attendere.

Vi ricordiamo che PlayStation Plus Extra e Premium saranno disponibili in Italia a partire da giovedì 23 giugno 2022.