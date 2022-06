PS5 da GameStop in vendita oggi, 15 giugno 2022, ecco i dettagli sui bundle disponibili

PS5 Standard sarà disponibile per l'acquisto presso GameStop oggi, mercoledì 15 giugno 2022, con la stessa formula vista nelle ultime settimane, con la console dunque che sarà in vendita in bundle con altri prodotti e la disponibilità annunciata in diretta su Twitch. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

PS5 Standard, ovvero il modello con lettore, sarà in vendita sul sito ufficiale della catena il 15 giugno 2022 dalle 16:00 in poi. Come da tradizione ormai, durante una diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora, verrà comunicato quando la console sarà effettivamente acquistabile. Il consiglio dunque, dato che solitamente le scorte di PS5 sono estremamente limitate, è quello di seguire la diretta fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Questa settimana GameStop propone due bundle differenti, entrambi al prezzo di 699,99 euro. Il primo include: Horizon Forbidden West in versione digitale, l'Headest Sades - Spirit Orange, Back 4 Blood, Alan Wake Remastered, In Sound Mind - Deluxe Edition, Chours - Day One Edition e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il secondo bundle include: Horizon Forbidden West in versione digitale, l'headset Sades - Spirit Orange, F1 2021, Demon's Souls, MXGP 20 e Immortals Fenyx Rising.

PS5, il bundle con Horizon Forbidden West

Ricordiamo inoltre che l'acquisto è limitato a una sola console per cliente e riservato ai possessori di GS+.

Che ne pensate? Proverete ad aggiudicarvi uno dei bundle di PS5 che verranno resi disponibili oggi?

