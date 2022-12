PlayStation Plus, gennaio 2023: leak svela i giochi gratis PS5 e PS4 in anticipo

Dovrebbe mancare ancora qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale, ma intanto i giochi gratis PS5 e PS4 del PlayStation Plus di gennaio 2023 sembrano essere stati svelati da un leak, e considerando l'affidabilità della fonte sono sicuramente da prendere in considerazione.

La lista dei giochi dovrebbe dunque essere la seguente:

La fonte della fuga di notizie è il solito billbil-kun sul forum Dealabs, diventato praticamente una certezza in questi anni per la precisione con cui ha sempre previsto tali annunci, dunque possiamo prendere quasi per certi questi giochi in arrivo nel servizio su abbonamento di Sony.



Star Wars Jedi: Fallen Order è l'ottimo action game in terza persona incentrato sull'universo di Star Wars, che racconta la storia di Cal Kestis, ultimo Jedi sopravvissuto all'Ordine 66 di eliminazione totale. Costretto a vivere sotto copertura, ritroverà la via della Forza e ricomincerà a utilizzare la spada laser per combattere l'Impero dopo un evento drammatico, dando una nuova speranza alla ribellione. Da poco è stato annunciato il seguito, Star Wars Jedi: Survivor.

Fallout 76 è il MMORPG di Bethesda e Zenimax sulla celebre serie post-apocalittica. Dopo un avvio alquanto difficoltoso, il gioco si è ripreso grazie al lungo ed esteso supporto dimostrato dagli sviluppatori, tanto da aver raggiunto 13,5 milioni di giocatori di recente, a dimostrazione dell'ottimo stato della popolazione online, dunque questa può essere un'ottima occasione per lanciarsi in questo mondo.

Axiom Verge 2 è invece un gioco indie di Thomas Happ, un metroidvania ad ambientazione fantascientifica e caratterizzato da un look in 2D alquanto old school. Dopo l'ottimo primo capitolo, questo secondo riprende la struttura generale e la espande ulteriormente, introducendo alcune nuove idee interessanti.

Ricordiamo che l'annuncio ufficiale dei giochi PlayStation Plus di gennaio 2023 dovrebbe avvenire mercoledì 28 dicembre a questo punto, con il rilascio forse per il 3 gennaio 2023, ma a questo punto, considerando anche le feste di mezzo, è possibile che possano esserci variazioni al riguardo.