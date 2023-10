PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 di ottobre 2023 disponibili da oggi

Gli abbonati potranno reclamare le nuove aggiunte senza costi aggiuntivi da oggi, 3 ottobre 2023, fino al 6 novembre . Potrete farlo tramite PlayStation Store via browser, console o tramite l'app mobile PlayStation. Una volta riscattati i giochi verranno aggiunti alla vostra raccolta e potrete accedervi in qualsiasi momento a patto di avere una sottoscrizione attiva a PS Plus. Nel caso doveste disdire l'abbonamento e poi riabbonarvi, ritroverete tutti i giochi già reclamati in precedenza.

Le novità del PlayStation Plus di ottobre 2023

The Callisto Protocol è un survival horror in terza persona realizzato da Striking Distance Studios e diretto da Glen Schofield, una delle menti dietro alla celebre saga di Dead Space. Ambientato 300 anni nel futuro su Callisto, una delle lune di Giove, i giocatori vestono i panni di Jacob Lee, un carcerato che sta scontando la propria pena presso la prigione spaziale di Black Iron. La situazione precipita quando i detenuti iniziano a trasformarsi in orripilanti creature, con i giocatori che dovranno dunque farsi largo con la forza verso la libertà affrontando grottesche creature e scoprendo gli oscuri segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di The Callisto Protocol.

Farming Simulator 22 non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta della penultima incarnazione della celebre serie di simulatori di attività agricola, in cui dovremo gestire la nostra fattoria, coltivare vari tipi di piante, allevare animali e utilizzare oltre 400 tra macchine e attrezzi agricoli. Sarà possibile cimentarsi in queste attività o in compagnia di altri utenti grazie alla modalità multiplayer cooperativa fino a 8 giocatori. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Farming Simulator 22.

Ultimo, ma non per importanza, Weird West è un GDR ambientato in un selvaggio west a tinte dark fantasy, in cui troveremo pistoleri, magia oscura e creature mostruose. Come spiegato nella nostra recensione, nel gioco seguiremo le vicende di cinque personaggi differenti, ognuno caratterizzato da abilità uniche e obiettivi differenti. Al giocatore viene lasciata grande libertà di esplorazione e le sue scelte potranno influenzare il destino dei protagonisti e del mondo di gioco.

