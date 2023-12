PlayStation Plus Premium ora include gli anime di Crunchyroll, ma solo in pochi paesi

Sony ha annunciato che a partire da oggi gli abbonati a PlayStation Plus Premium negli USA e altri paesi selezionati potranno accedere a una selezione del catalogo di anime del servizio Crunchyroll senza costi aggiuntivi, con questo bonus che in futuro verrà esteso anche ad altri paesi, tra cui si spera rientri anche l'Italia.

L'iniziativa è stata annunciata sul PlayStation Blog statunitense. Stando ai dettagli offerti, come parte dei bonus di Sony Pictures Core per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, sarà possibile accedere a "una selezione aggiuntiva di contenuti da Crunchyroll, che includono episodi da serie popolari come Eighty Six, Iruma-kun e To Your Eternity".

Come detto in apertura, tale extra per il momento è appannaggio esclusivo degli utenti negli USA e un'altra manciata di paesi, per la precisione Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma Sony afferma che arriverà in altre regioni in un secondo momento.