Avatar: Frontiers of Pandora, la versione su disco richiede una connessione a Internet

A quanto pare l' edizione fisica di Avatar: Frontiers of Pandora , quella su disco per intenderci, richiede una connessione a Internet per l'installazione.

Un prerequisito che fa storcere il naso?

Ad eccezione di chi ha ricevuto una copia fisica in anticipo o di chi non può connettersi in nessun modo a Internet, quella imposta da Avatar: Frontiers of Pandora probabilmente non è una grossa limitazione, per quanto in ogni caso potrebbe far storcere il naso.

Desta tuttavia delle preoccupazioni nell'ambito della preservazione dei videogiochi, dato che in futuro potrebbe risultare impossibile avviare il gioco qualora venissero spenti i server di Ubisoft definitivamente, specialmente qualora questa pratica verrà adottata da altri publisher in futuro.