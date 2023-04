PlayStation Plus Premium: un nuovo gioco è stato aggiunto alla lista delle Prove da 1 ora

PlayStation Plus Premium è il livello più alto del servizio in abbonamento di Sony Interactive Entertainment e include vari bonus: uno di questi è una lista di Prove a tempo di vari giochi, ovvero demo con una durata precisa che permettono di provare le prime fasi di un videogioco prima di acquistarlo. Ora, un nuovo gioco è stato aggiunto e sarà possibile provarlo per un'ora: DE-EXIT - Eternal Matters.

L'informazione arriva da PlayStation Game Size tramite Twitter, che segnala che la fase di prova da un'ora di PS Plus Premium di DE-EXIT Eternal Matters sarà attiva nello stesso momento in cui il gioco sarà disponibile su PS Store: dovrebbe avvenire in giornata (14 aprile), anche se non abbiamo un orario preciso per il momento.

DE-EXIT Eternal Matters è un'avventura esplorativa 3D con grafica in voxel. Viene descritto come un "viaggio surreale nell'aldilà". Gli autori spiegano che il gioco ha un'estetica minimalista con però uno stile cinematografico complesso, effetti visivi realistici e animazioni in motion capture.

In termini di gameplay possiamo aspettarci enigmi, sezioni in furtività, piattaforme e azione. Potete vedere il trailer di DE-EXIT Eternal Matters qui sotto.

DE-EXIT Eternal Matters è disponibile anche su PC (Steam ed Epic Games Store), Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Vi ricordiamo inoltre che ben 32 giochi lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a maggio 2023.