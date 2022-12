PlayStation Plus: tutti i giochi gratis del 2022, il loro valore supera i 1.000 euro

Con l'anno corrente ormai agli sgoccioli, il portale Polygon ha riassunto il 2022 di PlayStation Plus, il servizio ad abbonamento di PS5 e PS4, svelando quanti giochi sono stati regalati negli ultimi dodici mesi e il loro valore complessivo.

Stando ai dati snocciolati da Polygon, in totale PlayStation Plus Essential ha offerto 37 giochi unici nel 2022, con una media di recensioni su Metacritic di 78 e un valore totale di 1.304,63 dollari, poco più di 1.200 euro, in base ai loro prezzi su PlayStation Store. Il prezzo medio di ogni gioco è di 35 dollari.

Di questi, solo 3 sono dei giochi fruibili esclusivamente su PS5, tutti gli altri sono giocabili anche su PS4. Inoltre, nessuno dei titoli regalati è per PlayStation VR. Tre sono stati pubblicati da SIE: Ghost of Tsushima: Legends, God of War e Nioh 2, mentre il publisher con più giochi è Electronic Arts.

Per fare un confronto, il 2021 di PlayStation Plus è stato leggermente più abbondante: sono stati regalati 40 giochi in totale e il loro valore complessivo ammontava a 1.424,60 dollari, sempre con una media di 35 dollari per titolo.

Biomutant è stato uno dei giochi in regalo per gli abbonati a PlayStation Plus

Di seguito tutti i giochi gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus nel 2022, con incluse piattaforme, score di Metacritic e tempo trascorso dalla pubblicazione:

Gennaio

Persona 5 Strikers - PS4 - Metascore di 83 - 10 mesi dalla pubblicazione

Dirt 5 - PS5 e PS4 - Metascore di 80 - un anno e due mesi dalla pubblicazione

Deep Rock Galactic - PS5 e PS4 - Metascore di 85 - disponibile al lancio

Febbraio

UFC 4 - PS4 - Metascore di 78 - 1 anno e 6 mesi dalla pubblicazione

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep - PS4 - Metascore di 86 - 6 anni e 10 mesi dalla pubblicazione

Planet Coaster: Console Edition - PS5 - Metascore di 78 - 1 anno e 6 mesi dalla pubblicazione

Marzo

Ark: Survival Evolved - PS4 - Metascore di 69 - 4 anni e 6 mesi dalla pubblicazione

Team Sonic Racing - PS4 - Metascore di 72 - 2 anni e 9 mesi dalla pubblicazione

Ghostrunner - PS5 - Metascore di 78 - 1 anno e 4 mesi dalla pubblicazione

Ghost of Tsushima: Legends - PS5 e PS4 - Metascore di 92 - 6 mesi dalla pubblicazione

Aprile

Hood: Outlaws & Legends - PS5 e PS4 - Metascore di 68 - 11 mesi dalla pubblicazione

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated - PS4 - Metascore di 68 - un anno e 9 mesi dalla pubblicazione

Slay the Spire - PS4 - Metascore di 88 - 2 anni e 10 mesi dalla pubblicazione

Maggio

FIFA 22 - PS4 - Metascore di 78 - 7 mesi dalla pubblicazione

Tribes of Midgar - PS4 e PS5 - Metascore di 71 - 9 mesi dalla pubblicazione

C urse of the Dead Gods - PS4 - Metascore di 79 - 1 anno e 2 mesi dalla pubblicazione

Giugno

God of War - PS4 - Metascore di 94 - 4 anni e 2 mesi dalla pubblicazione

N aruto to Boruto: Shinobi Striker - PS4 - Metascore di 61 - 3 anni e 9 mesi dalla pubblicazione

Nickelodeon All-Star Brawl - PS5 e PS4 - Metascore di 65 - 8 mesi dalla pubblicazione

Luglio

Aracadegeddon - PS5 e PS4 - Metascore di 73 - disponibile al lancio

Crash Bandicoot 4 - PS5 e PS4 - Metascore di 85 - 1 anno e 9 mesi dalla pubblicazione

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - PS4 - Metascore di 69 - 2 anni e 10 mesi dalla pubblicazione

Agosto

Little Nightmares - PS4 - Metascore di 82 - 5 anni e 3 mesi dalla pubblicazione

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Cross-Gen Deluxe - PS5 e PS4 - Metascore di 89 - 1 anno e 11 mesi dalla pubblicazione

Yakuza Like a Dragon - PS5 e PS4 - Metascore di 84 - 1 anno e 9 mesi dalla pubblicazione

Settembre

Granblue Fantasy Versus - PS4 - Metascore di 78 - 2 anni e 6 mesi dalla pubblicazione

Need for Speed Heat - PS4 - Metascore di 72 - 2 anni e 10 mesi dalla pubblicazione

Toem - PS5 - Metascore di 80 - 1 anno dalla pubblicazione

Ottobre

Hot Wheels Unleashed - PS5 e PS4 - Metascore di 75 - 1 anno dalla pubblicazione

Injustice 2 - PS4 - Metascore di 88 - 5 anni e 5 mesi dalla pubblicazione

Superhot - PS4 - Metascore di 83 - 5 anni e 2 mesi dalla pubblicazione

Novembre

Heavenly Bodies - PS5 e PS4 - Metascore di 75 - 11 mesi dalla pubblicazione

Lego Harry Potter Collection - PS4 - Metascore di 76 - 6 anni dalla pubblicazione

Nioh 2 - PS5 e PS4 - Metascore di 85 - 2 anni e 8 mesi dalla pubblicazione

Dicembre