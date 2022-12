The Last of Us Parte 1: Masahiro Sakurai commenta le opzioni di accessibilità nel suo nuovo video

Masahiro Sakurai, il director tra gli altri di Super Smash Bros. Ultimate, ha pubblicato un nuovo video in cui gioca a The Last of Us Parte 1, commentandone le caratteristiche di accessibilità.

Il video inizia con un apprezzamento generale dell'accessibilità del gioco di Naughty Dog. Dopo aver citato il numero di opzioni di personalizzazione dell'esperienza disponibili, Sakurai inizia a esplorare la versione PS5, per adesso l'unica disponibile. Secondo lui lo studio di PlayStation ha fatto un lavoro grandioso per consentire praticamente a tutti di giocare, tra la possibilità di modificare le dimensioni dell'HUD e i molti aiuti presenti. Gli è piaciuta in particolare la possibilità di vedere in anteprima gli effetti delle varie opzioni, ma si è anche dedicato a illustrare la cura messa nella configurazione dei comandi.

Masahiro Sakurai pubblica video su YouTube con una certa regolarità, in cui parla di diversi argomenti legati al mondo dei videogiochi. La sua grande esperienza e anche un'ottima capacità comunicativa lo rendono particolarmente interessante da seguire. Oltretutto produce dei contenuti davvero interessanti.