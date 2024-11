PlayStation Portal potrebbe arrivare presto in una nuova colorazione

Anche PlayStation Portal, in base a quanto riferito dalla fonte, dovrebbe dunque seguire questa tendenza e presentarsi nella nuova colorazione inedita nel prossimo periodo anche in Europa, sebbene non ci sia ancora una data di uscita precisa.

Una nuova edizione in quantità limitate

Dopo la versione speciale per il 30° anniversario, PlayStation Portal si prepara dunque anche ad arrivare sul mercato in versione nera, cosa che la rende alquanto esclusiva.

PlayStation Portal

La nuova mandata di dispositivi sarà infatti in tiratura limitata in un primo periodo, dunque potrebbe non essere facile da trovare in vendita.

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova PlayStation Portal in questione dovrebbe costare 219,99€, dunque il costo standard del dispositivo visto finora. Per il resto, di recente abbiamo visto che il portatile Sony ha ricevuto un importante aggiornamento che consente di giocare direttamente sfruttando il cloud gaming per gli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium, cosa che estende in maniera sostanziale la fruizione della console.