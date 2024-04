PlayStation Store, download e incassi dei giochi Sony rivelati da un documento

Un documento spuntato online nelle scorse ore ha rivelato download e incassi totali di tutti i giochi first party disponibili su PlayStation Store, con informazioni aggiornate a giugno 2023 e legate con ogni probabilità al furto di dati che ha coinvolto Insomniac Games.

Non è ovviamente possibile confermare l'attendibilità del leak, sebbene i numeri riportati appaiano plausibili. Ad esempio, Marvel's Spider-Man risulta essere il gioco più scaricato in assoluto con 8,3 milioni di download e incassi pari a oltre 315 milioni di dollari.

In termini di incassi God of War Ragnarok occupa la seconda posizione della classifica con i suoi 279 milioni di dollari, a fronte però di 4,2 milioni di download, mentre The Last of Us Parte 2 è a quota 242 milioni di dollari con 6,4 milioni di download.