PlayStation Store, nuovi giochi PS5 e PS4 in offerta con Mega Marzo

Su PlayStation Store è partita la promozione Mega Marzo, che ci terrà compagnia per un paio di settimane, fino al 16 marzo, consentendoci di acquistare in offerta numerosi giochi PS5 e PS4, anche di recente pubblicazione.

È il caso di Saints Row, lo spettacolare reboot della serie targata Volition, che può essere vostro al prezzo più basso di sempre nella doppia versione per PS5 e PS4: 31,49€ anziché 69,99€, per un risparmio pari al 55%.

Se avete letto la nostra recensione di The Callisto Protocol e desiderate immergervi nelle atmosfere del nuovo survival horror sci-fi diretto da Glen Schofield, c'è la Deluxe Edition in promozione a 55,99€ anziché 79,99€, e fra le altre cose include anche il Season Pass.

In attesa dell'uscita di Star Wars Jedi: Survivor, potete recuperare il primo capitolo della serie al prezzo più basso di sempre, visto che Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile in offerta a soli 4,99€ anziché 49,99€, per un risparmio del 90%.

È un grande affare, per nostalgici e non, anche la Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy a 15,99€ anziché 39,99€, visto che parliamo della raccolta rimasterizzata della trilogia originale di Crash Bandicoot.

Potete controllare l'elenco completo dei giochi in promozione cliccando qui.