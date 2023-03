Atomic Heart è l'esempio di cosa non fare in termini di accessibilità

Atomic Heart ha i suoi difetti, ma in tanti sono d'accordo che valga la pena giocarlo. Ha una delle intro migliori degli ultimi anni, un sistema di combattimento in stile Bioshock e una narrativa che, nonostante qualche sviluppo prevedibile, riesce a sorprendere. Su un aspetto, però, il nuovo gioco di Mundfish è diventato un esempio di cosa non fare: l'accessibilità. Con questo termine ci riferiamo alla gamma di aiuti che uno sviluppatore può inserire all'interno di un gioco per permettere alle persone con disabilità di riuscire ad averne esperienza. Sappiamo che non tutti hanno il budget per sviluppare le automazioni e gli strumenti che Naughty Dog ha implementato in The Last of Us Parte 2, un gioco che è diventato l'esempio di come si può rendere un'esperienza videoludica accessibile anche ai ciechi. Il loro lavoro è stato così accurato che gli ha fatto vincere con merito un Game Award dedicato all'accessibilità, ma il tempo di sviluppo dedicato a queste funzionalità costa e non tutti possono permetterselo. Atomic Heart, però, non implementa nemmeno quelli che da anni sono diventati dei "requisiti minimi" per una produzione di questo livello e questo ha causato molta frustrazione nella comunità dei videogiocatori con disabilità. In questo speciale sull'accessibilità quasi inesistente di Atomic Heart proveremo a spiegarvi dove si sarebbe potuto fare meglio e quali piccoli accorgimenti gli sviluppatori avrebbero potuto aggiungere senza avere bisogno di enormi budget per rendere la loro avventura decisamente più accogliente.

Quello che c’è è un po’ troppo piccolo La grandezza del testo di Atomic Heart (sia nei dialoghi che nei menù) è uno dei problemi di accessibilità più evidenti del gioco Il primo e più evidente difetto di Atomic Heart è la dimensione dei suoi sottotitoli e il fatto che non sia regolabile. Da una rapida occhiata a qualunque schermata di dialogo, tanto in quelli dei personaggi non giocanti quanto in quelli del protagonista, è evidente come la dimensione microscopica dei sottotitoli possa trasformarsi in una barriera per le persone sorde che magari non hanno uno schermo gigantesco su cui giocare. Una funzione per la regolazione della dimensione dei testi è estremamente banale da implementare e permetterebbe a molte più persone (compreso chi ha un apparecchio acustico e non riesce a sentire bene i dialoghi parlati) di vivere meglio la storia del gioco. La stessa cosa si può dire per i testi dei menù, anch'essi molto piccoli e contenenti informazioni vitali per il sistema di crafting e di combattimento. Fortunatamente gli sviluppatori hanno annunciato che questa regolazione arriverà in futuro (non è specificata una data) insieme alla possibilità di cambiare un altro parametro fondamentale quando si parla di accessibilità: il cosiddetto FOV (field of view) ovvero l'ampiezza del campo visivo dei videogiochi in prima persona. Regolare questo parametro è molto importante per chi ha problemi di mobilità e vorrebbe interagire il meno possibile con la levetta della visuale avendo, così, quanti più elementi possibile a schermo per comprendere e interagire con quello che sta succedendo nel gioco. C'è anche chi ha bisogno di regolare il proprio campo visivo per problemi di chinetosi (motion sickness) mentre gioca. Regolare il FOV in base alla distanza a cui si sta giocando dal monitor è fondamentale perché giocare su PC con il campo visivo pensato per console (notoriamente più stretto perché studiato per una TV posta a distanza maggiore rispetto a un monitor) può causare nausea e vertigini.