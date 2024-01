PlayStation Store: al via le offerte 'La scelta della critica', tanti giochi scontati fino al 75%

Il PlayStation Store ha dato il via oggi alle nuove offerte intitolate "La scelta della critica", che come suggerisce il nome include tanti giochi PS5 e PS4 che hanno ricevuto alte valutazioni dalla stampa specializzata, inclusi molti titoli del 2023.

Ad esempio, Hogwarts Legacy per PS5 viene proposto a 44,99 euro, con una riduzione del 40% sul prezzo standard. Dalla magia ai robottoni, Armored Core 6: Fires of Rubicon è in promozione a 48,99 euro, in questo caso con uno sconto del 30%.

Se non avete ancora esplorato le strade al neon di Night City, potrebbe farvi gola Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che include sia il gioco base che l'espansione Phantom Liberty, al prezzo di 52,49 euro. Rimanendo nell'ambito dei giochi più apprezzati del 2023, anche Diablo 4 è in promozione e potrete farlo vostro per 47,99 euro.